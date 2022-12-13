內地開展專項行動　重點打擊「山寨App」

內地網信辦周一（12日）透過官方微信公號宣布，為規範移動互聯網應用程序訊息服務管理，深入治理App、小程序、快應用等應用程序亂象，該辦公室開展專項行動，重點打擊「山寨App」、虛假排名，以及用衣着暴露圖片或引人聯想的標題等不良訊息。

名為「清朗‧移動互聯網應用程序領域亂象整治」的專項行動，將加強移動互聯網應用程序全鏈條管理，全面規範移動應用程序在搜索、下載、使用等環節的營運行為，着力解決損害用戶合法權益的突出問題。其中行動重點打擊「山寨App」，從嚴查處各類小程序違法收取用戶預付款，欺詐消費者、捲錢跑路；從嚴懲處應用程序提供者為獲得更好的排名或者推薦位，刷虛假下載量和好評，誘導用戶下載；集中整治應用程序利用暗示詞彙、衣着暴露的圖片或引人聯想的標題等不良訊息，誘導用戶點擊下載等。

在下載安裝環節，將集中整治強制、綑綁下載安裝，重點治理應用程序關閉、退出等按鈕失靈，未經用戶同意自動下載安裝的行為等。針對運行使用環節，將全面整治各類應用程序彈窗多且難屏蔽的問題，從嚴整治應用程序設置卸載障礙、強制自動續費等嚴重侵害用戶權益的行為，嚴厲打擊誘導充值等。