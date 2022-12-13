專家稱孕婦染疫幾乎不傳胎兒　籲長者打疫苗

國務院聯防聯控機制周二（13日）下午召開新冠疫情記者會，介紹包括老年人、孕產婦、兒童、慢性基礎疾病患者等醫療服務重點人群的健康管理。醫務人員作為提供醫療服務的中堅力量，聯防聯控機制醫療救治組亦作出部署，強調要支持醫療機構加強醫務人員工作條件保障，合理安排工作任務，做好醫務人員健康監測。

被問到孕婦感染新冠會否影響胎兒，北京大學第三醫院院長、中國工程院院士喬杰表示，從內地產科質控專家組匯總的情況和國際報道看，孕產婦感染新冠病毒之後，總體上發病率和症狀、病況都接近普通人，重症的非常少。另因母體有胎盤作為保護屏障，所以幾乎不會傳染給胎兒。但產後母嬰在一起的話，在空間上母親最好和新生兒有一定的隔離或者戴N95口罩，仍可以母乳餵哺。

對於長者的健康防護，北京醫院呼吸與危重症醫學科主任李燕明稱，長者一旦患病，相對年輕人重症發生率比較高，所以健康管理仍以預防為第一位，還是要接種疫苗。她又呼籲長者減少外出，在室內保持通風；如長者患有基礎疾病，現階段一定要控制好，同時要保持生活規律。