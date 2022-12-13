內地民眾疫下搶購電解質水　專家強調不能當水喝

內地放寬防疫後，民眾紛紛搶購退燒藥、連花清瘟等藥物，甚至有人因諧音「逃」而搶購黃桃罐頭。內媒周一（12日）報道，社交媒體上有博主推薦發燒後可以喝電解質水，不少平台的電解質水陸續售罄。有專家指出，雖然有一定作用，但不能當水喝。

有搜索引擎的統計數據顯示，上周一至周日（5至11日）電解質水的搜索指數整體同比暴增2,711%，在多個電商平台上搜索各品牌的電解質水，大部分均顯示「採購中」、「無貨」、「補貨中」，只有小量尚有現貨，電解質飲料沖劑粉末也受熱捧。北京市民羅女士表示，自己周日突然發燒到攝氏39度，朋友建議她買電解質飲料補充水分，嘗試購買時卻發現缺貨。

電解質是體液中無機鹽等以離子形態存在的物質，包括鉀離子、鈉離子、氯離子、鈣離子、鎂離子等，有助維持體內滲透壓穩定、人體臟器功能與正常代謝。科信食品與健康信息交流中心主任鍾凱表示，某些情況下電解質水確有需要，但也非必須和無可替代。他指出，出現發燒等症狀時如能正常飲食，則毋須額外補充電解質；如整日不進食同時排汗或嚴重腹瀉嘔吐，則需要注意補充電解質。