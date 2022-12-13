內地多間大學爆示威　醫科生抗議同工不同酬

內地早前有多個大城市爆發反防疫封控示威，抗議浪潮至今未息，近日再傳出有多間大專院校的學生上街抗議，以醫科生為主，遍布江西、四川、雲南、江蘇、福建等地。示威者控訴在學校附設的醫院工作同工不同酬，也有人不滿校方制訂的返鄉方案變化不定，要求讓他們自願返鄉。

四川大學華西臨床醫學院率先在周日（11日）傳出有學生在校園示威，有約300名醫科生參與，他們控訴因高強度工作致沒法請假，高喊「同工同酬，拒絕雙標」、「自願返鄉，不要威脅」等口號。周一（12日）晚陸續有多間學校出現同類示威，江西南昌大學江西醫學院專碩生集會要求同工同酬，不滿規範化培訓每月只有1,000元人民幣（約1,100港元）的微薄收入，臨床雜務卻非常繁重，現場有警車戒備。

江蘇省徐州醫科大學的研究生不滿附設醫院要求他們到防疫最前線收治確診患者，卻不提供N95口罩，導致多名生染疫隔離，醫院卻扣他們人工。昆明醫科大學附屬第一醫院研究生亦抗議院方不准放假，又不發人工與口罩，據報有示威者被帶走。福建福州大學則有學生不滿校方公布的返鄉方案變來變去，原通知周一停課並改為線上授課，僅隔7分鐘又推翻前言，因而聚集在操場抗議。四川南充市的川北醫學院和江蘇省人民醫院的研究生也因同工不同酬及返鄉方案問題，於同一晚集會抗爭。