男嬰出生僅一天離奇骨折　醫院拒認責

安徽省滁州市一名出生僅一天的男嬰，在醫院內被發現手臂骨折。男嬰的父親表示，院方最初表示會對事件負擔全部責任，後來卻反口稱男嬰受傷與醫院無關。男嬰父親其後向滁州市衞健委投訴，工作人員稱正與雙方溝通，會依法依規公正處理。

上周三（7日），蔣先生的妻子在滁州市瑪利亞婦產醫院誕下男嬰，是首胎。到周四（8日）晚上，2名醫院護士替男嬰採血後他不停哭鬧。隨後護士稱孩子的手可能脫臼了，經醫生檢查同樣表示孩子手臂脫臼。蔣妻因擔心孩子的狀況，當晚便帶男嬰前往滁州市第一人民醫院，經診斷為「左肱骨骨折」。由於男嬰太小，蔣妻最後將孩子送到南京醫科大學附屬兒童醫院。醫生診斷後，只能替男嬰盡力復位固定。至於男嬰手臂會否殘廢，還視後續恢復情況。

蔣先生周二（13日）表示，早前他與醫院工作人員溝通時，對方曾表示「不管是誰弄（傷）的，我們都會負責任」。但到了周一（12日），雙方再在當地調解辦公室溝通時，院方卻表示孩子受傷與醫院無關。內媒曾就此事致電滁州瑪利亞婦產醫院求證，卻未能接通。資料顯示，該院是一家二級婦產專科醫院。滁州市衞健委工作人員稱，由於事發地點無閉路電視鏡頭，需要就男嬰受傷的事實進一步調查取證。蔣先生表示，現時最大願望是兒子能夠完全康復。