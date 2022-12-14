內地昨增2249本土確診　今起不再公布無症狀數據

國家衞健委周三（14日）宣布，即日起不再公布新冠無症狀感染者的數據。內地周二（13日）新增2,249宗本土病例。國務院副總理孫春蘭周二到北京市調研指導疫情防控工作時強調，要細緻落實好「二十條」和「新十條」優化防控措施，確保防控措施調整轉段平穩有序，高效統籌疫情防控和經濟社會發展。

孫春蘭周二到北京多家醫院、藥房、社區衞生服務中心考察，實地了解發燒門診設置、就診轉診流程、分級診療運行、亞定點醫院建設、藥品儲備供應等情況。她強調，當務之急是支持北京保障好群眾的就醫用藥。目前北京市有303家發燒門診，要優化流程，同時擴容醫療資源，加快在方艙醫院設置發燒門診，增加診室和醫務力量，分流大醫院患者就診壓力，減少患者等候時間；同時要強化分級診療，發揮社區醫療衞生機構、互聯網醫院作用。社區要從風險人員管控轉到醫療救治服務，做好健康調查、送藥上門、心理輔導。

她又表示，要加強長者、兒童、有基礎疾病患者、孕產婦、血液透析患者等脆弱群體的保護，不管新冠還是普通患者，醫療機構都要接診治療。目前藥品和檢測試劑正在加緊生產、供應，總體可滿足需求，有關部門已成立專班每日調度，北京市要精細化投放，發揮線上線下市場作用，保障終端配送效率，提高可及性。

此外，國務院聯防聯控機制周三發布新冠疫苗第二劑加強免疫接種實施方案，接種對象包括感染高風險人群、60歲以上長者、具有較嚴重基礎性疾病和免疫力低下人群。針對疫苗選擇，所有批准附條件上市或緊急使用的疫苗均可用於第二劑次加強免疫，並優先考慮序貫加強免疫接種（即溝針），或採用含Omicron變種病毒株或對該變種病毒株具有良好交叉免疫的疫苗。