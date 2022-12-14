核酸檢測改願檢盡檢　內地實際染疫數難掌握

國家衞健委周三（14日）表示，即日起不再公布新冠無症狀感染者的數據。中國疾控中心應急中心李群主任指出，當前核酸檢測實行「願檢盡檢」為主的策略，很多無症狀感染者不再參加核酸檢測，也毋須去醫療機構就診，難以準確掌握無症狀感染者的實際數量，因此從即日起不再公布無症狀感染者數據。

內地近期公布的單日感染數字持續回落，惟有市民質疑相關數據未反映現實。針對有關疑問，李群解釋，近期各地報告數據和群眾感受不一致的主因，是防控措施進一步調整優化後，不再按行政區域開展全員核酸檢測。各地核酸篩查人數總量下降，醫療機構報告感染者數據相應減少。此外，無症狀感染者、輕症患者及疑似病例，特別是自測抗原感染者居家治療，毋須去醫療機構就診，相關訊息無法納入醫療機構填報數據中。

李群強調，中國疾病預防控制訊息系統網絡將繼續做好醫院就診病例的監測和報告，同時依託各地流感樣病例監測系統，開展哨點監測等多種形式的監測，加強養老機構、精神病院、福利機構、學校、醫療衞生機構等重點機構聚集性疫情的監測和報告，及時掌握疫情規模、範圍、強度和病毒變異情況，研判疫情趨勢，為防控政策制訂提供科學依據。