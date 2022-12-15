刺傷欺凌者被羈押336天　無罪少年申請國家賠償

湖南省吉首市一名少年在2019年5月17日因被同級15名同學毆打，混亂中以摺刀刺傷3名參與圍攻的學生，其後自同年8月開始被刑事拘留336天，雖然最後獲判無罪，但因被羈押而在學習上大幅落後其他同學，最後輟學。其家屬周三（14日）正式提出國家賠償申請，當地人民檢察院同日依法受理其申請材料。

事發未滿15歲的小蔣在前年7月的一審中，法官認為他是在被他人毆打生命受到嚴重威脅的情況下被迫作出正當防衞，故判無罪。但吉首市檢察院認為小蔣大可向師長求助，應以故意傷害罪追究其刑事責任。至上月9日，上級檢察院駁回吉首市檢察院的抗訴，並撤銷小蔣「犯罪嫌疑人」的身份。

小蔣的律師表示，當事人因為錯誤羈押和抗訴而被迫中斷學業，跟他和其家屬溝通後，決定向吉首市人民檢察院提出「喪失受教育權、人生軌迹改變以及青春損失等賠償金100萬元（人民幣，下同，約120萬港元）」的訴求，連同侵犯人身自由、精神撫慰金等，共索償近330萬元（約369萬港元）。

賠償申請書中提到，小蔣本來學業成績中上，更曾考過全班第一，但因被羈押11個月而在獲釋後一直背負着犯罪嫌疑人的身份，心理壓力過大而選擇輟學，到當地從事餐廳侍應等工作。代理提交申請的小蔣祖父表示，除了索取經濟賠償外，他們還要求人民檢察院依法啟動追責程序，對相關辦案人員辦理錯案的行為進行追責或移送紀委監委。