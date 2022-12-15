國家反不正當競爭處前處長　涉受賄遭雙開

中央紀委國家監委駐市場監管總局紀檢監察組、北京市紀委監委周三（14日）公布，中央紀委國家監委駐市場監管總局紀檢監察組、北京市懷柔區監委日前，針對國家市場監督管理總局價格監督檢查和反不正當競爭局反不正當競爭處前處長吳心曠，因涉嫌嚴重違紀違法問題，展開紀律審查及監察調查。

經查，吳心曠毫無紀法意識，違反政治紀律，與他人串供，銷毀、轉移、隱匿證據。他涉嫌多次收受可能影響公正執行公務的禮品、禮金，接受管理和服務對象的宴請，多次違規使用領導幹部專車；違反廉潔紀律，長期借用管理和服務對象車輛，違規倒賣茅台酒進行營利活動等。

經中央紀委國家監委駐市場監管總局紀檢監察組研究，決定給予吳心曠開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

資料顯示，吳心曠是安徽廬江人，1982年7月出生，2003年7月參加工作。由2015年起，他擔任工商總局反壟斷與反不正當競爭執法局（規範直銷與打擊傳銷辦公室）反不正當競爭處副處長。2019年11月至2022年7月，他任市場監管總局價格監督檢查和反不正當競爭局（規範直銷與打擊傳銷辦公室）反不正當競爭處處長。