內地今年已完成水利建設投資　突破1萬億人民幣

國家水利部周三（14日）發布有關水利基礎設施建設進展和成效的情況，指今年內地水利建設投資首次突破1萬億元（人民幣，下同，約1.13萬億港元）大關。單是今年首11個月完成的水利建設投資涉及金額，已較去年全年增長33%。

水利部副部長劉偉平表示，在今年9月底，已提前完成國務院確定的年度目標任務。截至11月底，內地完成水利建設投資已超過1萬億元，成為內地歷來水利建設完成投資最多的一年。其中，有10個省完成投資超過500億元（約565億港元），特別是廣東完成投資740億元（約837億港元）、雲南完成投資652億元（約737億港元）。水利投資直接吸納就業人數236萬人，其中農民工192萬人；同時拉動了上下游相關產業發展。

今年新開工水利項目數量、投資規模為歷來最多。截至11月底，內地累計新開工水利項目2.5萬個，新增投資規模1.18萬億元（約1.33萬億港元），較去年全年多開工3,767項、多增加投資規模6,511億元（約7,367億港元）。新開工重大水利工程46項，投資規模達4,372億元（約4,947億港元）。此外，今年水利投融資機制改革亦取得重大突破。截至11月底，累計落實水利建設投資1.14萬億元（約1.28萬億港元），較去年全年增長43%。其中，利用地方政府專項債券2,024億元（約2,290億港元），較去年全年增長51.3%；金融信貸和社會資本3,196億元（約3,616億港元），較去年全年增長77%。