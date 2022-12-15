女子失眠求診打麻醉針亡　醫生判賠逾632萬新台幣

台灣一名女子4年前購買劉姓醫師所推銷的舒眠課程，不僅花費800萬（新台幣，下同，約200萬港元），更被注射俗稱「牛奶針」的鎮靜藥物485次，使她麻醉劑上癮。該名女子於去年提告索償後不治身亡，台北地院判劉男需賠償死者家屬632萬多元（約160萬港元），可上訴。

台媒周三（14日）報道，涉事呂姓女子曾在劉男開設的診所進行美容手術，並向對方反映自己有失眠問題。後者隨即推薦購買宣稱可以幫助入睡的「舒眠療程」，呂女隨後在2018年到2021年間多次到診所求醫。惟劉男多次違反藥物使用規範，多次為女方注射麻醉藥「異丙酚」（Propofol），每次收取3萬到6萬（約7,500至1.5萬港元）。

呂女家屬主張劉男的行為造成女方藥物成癮和健康受損，構成侵權行為，要求劉男賠償包括醫療費用在內的1,198萬（約305萬港元）。台北地院認為，劉男的行為違反醫療常規而有過失，導致呂女對藥物產生心理依賴及損害健康，侵害呂女的健康權，應負賠償責任，遂作出上述判決。