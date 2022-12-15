內地昨增1944宗本土新冠　北京加強網上問診

國家衞徤委周四（15日）公布，內地前一日新增1,944宗本土新冠病例。其中，廣東省新增病例持續回落至857宗，其次是北京市的494宗和重慶市的143宗。北京近日有傳疫情惡化，醫院診所門診大排長龍，該市多間市屬醫院先後在互聯網醫院開設新冠門診，或在「京醫通」平台推出在線諮詢服務，以滿足市民就醫需求，同時降低到醫院排隊等候、過程交叉感染的風險。

隨着內地優化疫情防控政策，不再開展大規模核酸檢測，輕症和無症狀感染可在家隔離，社區醫療服務壓力驟增。北京市醫管中心表示，將繼續優化各市屬醫院互聯網診療系統，根據疫情形勢和患者需要，加大新冠在線門診開設力度，努力實現首診診療，逐步打通互聯網診療醫保結算通道，努力滿足患者看病就醫需求。同時，北京市藥監局、市場執法總隊近日派出聯合工作組，前往當地5家大型藥品批發企業24小時駐守，指導和支持企業加快藥品流轉，緩解當前防疫藥品緊缺局面。

內媒日前報道，內地網上醫療平台已開始或即將開放美國藥廠輝瑞新冠口服藥Paxlovid的網購。周三（14日）深夜，中國醫藥健康產業股份有限公司公告與輝瑞公司簽訂協議，負責該藥廠新冠病毒治療藥物奈瑪特韋片/利托那韋片（Paxlovid）在中國境內市場的進口和經銷，協議期由周三至2023年11月30日。