內媒：漳州入境隔離下周一起「2+3」　下月9日「0+3」

近日傳出內地將恢復與香港通關，或以廣東和福建為試點。目前入境內地需遵守「5+3」，即5天集中隔離和3天居家隔離。福建漳州市周三（14日）發布通知，要求進一步優化防海上疫情輸入措施，做好漁業安全生產工作。其中一條措施指出，自下周一（19日）起漳州市接觸境外人員的漁船民，須按「海外入境人員」管控，進行「2+3」，即2天集中隔離和3天居家隔離；至下月9日變為「0+3」，即3天居家隔離。

漳州市印發《關於進一步優化防海上疫情輸入措施做好漁業安全生產工作的通知》，其中一項要求加強接觸境外人員和高風險地區作業人員的管控，各地要對故意拆卸或屏蔽北斗示位儀、涉嫌海上非法交易、赴相關海域違規生產作業、與境外或高風險地區船舶和人員有接觸的漁船民，按海外入境人員進行管控。

管控措施包括自下周一起，海外入境人員需進行「2+3」，期間賦碼管理、不得外出，集中隔離的第1、2天各開展1次核酸檢測，居家隔離的第1、3天各開展1次核酸檢測。自下月9日起，相關人員需進行「0+3」，在3天居家隔離期間賦碼管理、不得外出，並在第1、3天各開展1次核酸檢測。