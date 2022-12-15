華駐法大使：外部勢力操弄反封控示威　屬顏色革命

中國駐法國大使盧沙野日前出席法國外交記者協會晚餐交流會，大使館周三（14日）公開盧沙野的訪談紀錄，他承認中國早前爆發的反封控示威，最初是因為老百姓不滿地方政府沒有切實做好中央政府的放寬防疫措施，但示威很快被外部勢力利用。他沒有點名外部勢力是誰，僅指反封控示威有顏色革命的味道。

與會者問及中國發生的遊行示威出現非常敏感的政治口號一時，盧沙野指中國上月推出優化防控工作的二十條措施，放寬動態清零政策，惟地方政府未完全理解中央的意圖，地方看到新冠感染數字迅速攀升後手足無措，加碼防控遏制疫情，讓百姓感到不滿，這是導致示威的真正原因。他指出，百姓有表達不滿和抱怨的權力，這次外部勢力很快抓住機會進行政治化操弄，有顏色革命的味道，有中國人被外部反華勢力收買，這些人在社交媒體上蠱惑煽動。他明言：「比方說『白紙遊行』，雖然是白色，但也是顏色革命。因為白色也是一種顏色。」

盧沙野承認，民眾最開始發起遊行是為了表達對地方政府未能完整準確落實中央政府出台措施的不滿，但很快遊行就被外部勢力利用，「我覺得只有第一天是真正的遊行，第二天就有外部勢力插手了」。他還指，這些勢力視中國為敵人和主要戰略對手，當中有國家也有組織，中國的反對派並沒有那麼強大，尤其是在國外。