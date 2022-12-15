台灣東部海域6.2級淺層地震　全台有震感

台灣東部海域周四（15日）中午12時03分發生黎克特制6.2級地震，震源深度5.7公里。花蓮縣最大震感5級。有網民發文稱，全台有震感。花蓮市區和平、重慶路口的大樓被強震搖得瓷磚掉落，瓷磚、石屎砸中路經車輛、擋風玻璃全毀。東華大學也傳出有學生困在3樓電梯內；另南投縣玉山園區傳出有2至3人被落石擊中，有民眾報案等待救援。

據台灣中央氣象台發布的地震報告，震央位於花蓮縣政府東南方29.1公里，台東縣、宜蘭縣和台中市等8縣市的最大震度達4級。在隨後1小時內，震央附近發生至少8次餘震，地震規模屬3.6級至4.6級，震源深度15.5公里至22.8公里。

全台火力電廠和核電廠均正常運轉，未受地震影響，輸供電網維持正常供電；水庫也無回報異常狀況。經濟部表示，62處工業區、加工區與各園區初步清查，尚無接獲災情。

中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，今年台灣出現規模6級以上地震已經12宗，規模5到6級已有61次，均破歷史紀錄，未來一周不排除有規模3至4級餘震出現。陳國昌分析，此次地震是由於板塊隱沒前破撞點轉彎處所引發，該區域在歷史上的淺層地震次數遠少於隱沒帶的深層地震。