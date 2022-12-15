北京疫兇　傳殯儀館火化需輪候7天

內地新冠疫情惡化，有網站近日進行問卷調查，結果顯示參與的北京網民中有近4成人表示感染過新冠病毒。外媒周三（14日）指，有傳北京的傳殯儀館火化遺體的等候時間大增，多處火化爐要不分晝夜地運作，超出負荷。另有墓園近期接到許多查詢，但墓地已經售罄。

報道指，北京中醫藥大學東方醫院工作人員周二（13日）在微博聲稱，殯儀館職員陸續確診，上班人手嚴重緊缺，北京近期的新冠死亡率上升，現時預定火化時間至少5至7天，遺體積存情況嚴重。北京最大的八寶山殯儀館的工作人員證實，現在業務量多，每天有很多火化，殯儀館已經開啟所有火化爐，24小時不停工作，預約火化排期至下周二（20日）。八寶山殯儀館有19台新式火化爐，每30分鐘可火化一具屍體，由此推算，24小時最快可處理近50具屍體。有網民則在Twitter上傳顯示，在八寶山殯儀館外有眾多殯儀館車輛排隊等候，有人留言聲稱八寶山無地方安置死者，只能在車裏排隊等6至7天。

此外，北京清華大學、北京大學分別發出多名退休教師和科學家死亡的訃告，目前尚不知他們去世是否與新冠病毒感染有關。清華大學內部網頁系統的截圖顯示，從12月5日至9日的5天時間內，校方共發布10幾條關於清華大學退休教師、幹部和職工的訃告；北京大學的訃告中有10多人去世。