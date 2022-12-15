內地防疫重心轉為救治　提升基層醫療機構應對力

國務院聯防聯控機制周四（15日）下午舉行新冠疫情記者會，介紹基層醫療服務保障有關情況。會上指出，當前疫情防控的工作重心從防控感染轉到醫療救治。醫療衞生機構在推進感染者分級分類收治、風險人群健康監測管理、老人和孩子等重點人群醫療服務保障中發揮着重要作用。

國家衞健委新聞發言人米鋒表示，要根據疫情形勢、病情輕重、緩急程度等合理分配醫療資源，進一步提高服務效率和質量；強化重點人群的健康監測和服務保障，及時提供咨詢指導；加強基層醫療衞生機構發熱門診設置，築牢基層首診的第一道防線。

國家衞健委基層衞生健康司司長聶春雷表示，為了提升基層醫療機構應對疫情的能力，各地的聯防聯控機制要切實發揮作用，動員各方力量支持社區和基層醫療衞生機構開展工作，為基層醫療衞生機構配備必要的設備、藥品和抗原的配備。為增加基層人力，短期內可通過二三級醫院下派基層、招募近5年內退休醫務人員，以及把其他崗位的衞生專業技術人員充實到基層醫療衞生機構。最後是積極發揮醫聯體醫共體牽頭醫院作用，加強對其成員單位發燒診室（門診）建設運行的技術指導。