縱火釀9死4度判處死刑　緬甸華僑今改囚終身

台灣新北市2017年11月發生出租公寓起火慘劇，導致9人死亡，緬甸華僑李國輝縱火，4度被法院以殺人罪判處死刑。惟李男持續上訴至最高法院，法院近日撤銷發回更三審審理，並於周四（15日）改判無期徒刑。法院更三審認定兇手「須直接殺人故意」才能判死。

法院在一審、二審、更一審、更二審期間，均認為李男對此案的罪行之大，無可逃避，應該判處死刑。台大醫院鑑定確認李國輝縱火時有辨識能力，惟在法院更三審審理時，李男辯稱當時有幻聽情形，耳中傳來「聲音」才縱火，辯護律師主張被告有精神疾病不得判死。

而火災幸存者陳姓男室友出庭時，痛罵李男「一直說謊」，犯案後毫無悔意。高檢署則主張，經鑑定，李國輝案發時有辨識能力、無精神障礙，應判死。高院更三審周四認為李男因長期吸食冰毒已達中、重度身心障礙程度，縱火是為了報復陳姓友人，李男對陳有「直接殺人故意」，但對多名死者並無「殺人故意」，僅屬「間接殺人故意」，遂免除死刑。

全案起因是李男當年自稱屢遭蘇姓男子等人在Facebook群組「緬甸華僑團體」嘲諷挑釁，又認為同鄉陳姓男室友等人，常故意發出噪音騷擾他，於是購買汽油在租屋處縱火，造成多人葬身火海。