單親媽網問「賣小孩」　警方社工緊急介入

台灣桃園一名前酒店服務業單親媽媽於今年5月誕下女嬰，然而近日卻陸續在社交網絡發貼文，不但數度對女嬰施暴，更配以文字詢問網友「那裏可以賣小孩」和叫女嬰與生父「死一死」。影片和貼文被網友猛烈批評，當地警方與社工已介入事件進行調查，並緊急將女嬰轉交給外婆照顧。

據悉，涉事女子為21歲的黃姓單親媽媽，由於和女嬰的生父有金錢糾紛，兩人不但沒有結婚且黃女獨自在中壢租屋處撫養女嬰。黃女曾多次在社交平台上發文，不但無視女嬰僅穿尿片並獨坐圍欄裏大哭不理，甚至曾半夜帶嬰兒出門喝酒邊直接將孩子放在酒店椅子上，更曾拍攝自己拍打女嬰並對準女嬰肚子搧拍數下，並配以「希望小孩跟他爸全家死光」、「整天想掐死她（女嬰）」、「哪裏可以賣小孩」之類的文字，讓網友觸目驚心。

警方和社工接報後緊急救援，女嬰身上並無外傷。黃女辯稱只是一時情緒失控在網上發文發洩。由於黃女與原生家庭關係並不融洽，但原生家庭支持系統遠比黃女單獨照顧好，因此目前女嬰已由住在龍潭的外婆接手照顧，目前並無安全疑慮。桃園市家防中心表示，黃女因照顧壓力和情緒反應過大，後續將評估其身心狀況提供心理輔導，並追蹤提升其親職教養知能。