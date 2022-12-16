課室養魚更裝閉路電視　教師最高被判刑2年

新北有教師用學校資源養多張魚類及生物。

台灣新北市一間公立學校傳出有教師利用學校資源，私自在校飼養多種昂貴魚類，其中甚至包含保育類動物豬鼻龜。在動保處接報介入調查之際，該名教師竟連夜轉移所有活體動物到他處藏匿。事件交由檢警按《野生動物保育法》偵辦中，而該名教師亦將面臨2年以下有期徒刑。

台媒周四（15日）報道，新北市教育局於5月接獲舉報指，該校某教師多年來擅自利用校內閒置空間和水電飼養高價觀賞魚等多種動物，甚至裝設閉路電視盜。教育局派員到場了解後發現校方竟無該房間鑰匙可開門，最後爬窗進入後發現內裏滿是大小魚缸和飼養箱，包括紅腹和胭脂食人鯧，以及豬皮龜等近百種活體動物。由於事件涉及保育動物，因此聯繫動保處再次到場勘察，然而數日後動保處和教育局人員到場後，現場所有活體動物盡數消失，經調查才發現涉事老師前一晚緊急將所有動物連同飼養箱轉移。

據悉涉案老師稱所有動物皆為學校飼養多年供教學所用，自己只是承接管理，否認違法飼養保養類動物，但拒絕透露動物現在何處。校方則指動物並未列入學校財產清冊，全案目前已移交檢警調查釐清，涉事老師已在8月被借調離校。