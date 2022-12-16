台夜總會小姐夥家人殺富商取財　最高判囚終身

台灣彰化縣埔鹽鄉去年發生震驚全台的棄屍案，於夜總會工作的林姝妤聯同父母和弟弟，將包養她的51歲台北張姓富商殺死並棄屍。林女等人又盜領張男銀行帳戶內473萬元新台幣（約123萬港元）存款，檢方以林女一家4口預謀殺人起訴，各人被羈押至今。彰化地院周四（15日）一審判林女無期徒刑、褫奪公權終身。

案情指，30歲的林女在台北夜總會工作，2020年結識離婚的張男。張男之後包養林女，每個月給其10萬元以上，又給她買車。但林女不滿足，進一步覬覦張男存款，與50歲父親林益全、49歲母親林劉秀珍和24歲弟弟林韋守合謀將其殺害。去年10月14日，林弟和林母於先購人安眠藥，又選定東螺溪為棄屍地點，準備好黑色塑膠袋、空心磚和童軍繩等物藏於附近。2日後，林女先騙張男到彰化遊玩，當回到福興鄉住所後，林母將混入磨成粉末的安眠藥混入飲料給張男飲用，其後林父拿童軍繩將張男勒死，再由林姓父子將屍體搬到汽車的車尾箱載到棄屍地點。林女則從張男銀包拿走約6,000元（約1,550港元）現金和5張提款卡，其後提走張男銀行戶口內存款。

檢察官認為，林女一家人冷血合謀殺人計劃，且縝密分工，惡性重大，均求處從重量刑。彰化地院一審宣判，除林女判囚終身，林父被判刑17年、林母及林弟各判刑16年。而案中給林家提供安眠藥的陳姓男子亦被判刑6年半。至於林女一家拿走和提取死者現金和銀行存款則被沒收。全案可上訴。