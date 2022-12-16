法批華警察站侵犯主權　情報部門調查

中國被指在多國的主要城市設立海外警察站，法國參議員卡托蘭（Andre Gattolin）周三（14日）在參議院就此事質詢內政部長達爾馬寧，要求加速調查。達爾馬寧表示，已下令加強調查，絕不接受中國海外警察站損害法國主權與國際法。

非政府組織「保護衞士」早前披露中國在全球超過50個國家設立了100多個未經通報的警察站，4個設於法國，其中2間在巴黎，其餘2間在巴黎近郊較多華人居住的地區。卡托蘭指出，中國目的是透過法外手段壓迫、控制，監控台灣、維吾爾、西藏機構，也對旅法中國公民施壓、政治控制中國僑民，甚至遣返中國公民。若非政府組織的說法為真，警察站是嚴重侵害法國主權，也是外國勢力非法機構在法國領土運作的新型分裂主義。

達爾馬寧表示，法國無法接受主權受侵犯，也無法接受為了要和中國及其他國家保持好關係，外籍人士就能不遵守國際法的規範，政府會打擊在境內的外國影響力。法國對內安全總局（DGSI）在保護衞士披露事件前已着手調查，調查屬國家安全機密，無法在議會上公開。