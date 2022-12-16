涉詐領助理費案　高虹安改列貪污被告交保

台灣民眾黨新竹市長當選人高虹安涉詐領國會議員助理費的風波發酵，負責偵辦的台北地檢署周四（15日）傳喚高虹安、其男友李忠庭、辦公室主任陳奐宇和助理王郁文，並約談證人黃姓助理。王郁文等3人當晚先後移送北檢，高虹安則在周五（16日）凌晨移送北檢複訊，改列貪污罪「偵字案（犯罪事實明確）」，諭令60萬元（新台幣，下同，約15萬港元）交保。

檢察官諭知陳奐宇和王郁文各以10萬元（約2.5萬港元）交保，李忠庭及證人黃鈴惠則不需要保釋請回。由於高虹安日前曾試圖聯繫其立委辦公室前行政主任黃惠玟、現任主任陳奐宇等人討論助理費，為避免她上任新竹市長後相關證據消失，檢方臨時決定趕在立法院會期，經立院同意後展開搜索及約談。

檢調接獲檢舉，指高虹安聘用前助理、男友李忠庭涉嫌詐領助理費，並要助理繳納所得作為「公積金」，運用公積金代墊私人支出，涉嫌貪污治罪條例利用職務詐取財物罪、刑法偽造文書等罪。台北地檢署周四指揮調查局北機站兵分8路，前往高虹安辦公室、住所、相關被告住所等地搜索，將追查高虹安送至廠商維修的私人電腦，是否存有其私人內帳。

立法院長游錫堃回應事件指，檢察行政依法通知，立法院也依法辦理。台媒指出，案件由他字案正式轉為偵字案（指被告身份明確而涉案證據待查），意味起訴的機率大增；如果高虹安遭裁定羈押，必須經立法院同意，一旦她無法在3個月內完成宣誓就任新竹市長，屆時將重新補選。