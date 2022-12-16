內地加強新年返鄉醫療保障　籲減與長者接觸

國務院聯防聯控機制綜合組周四（15日）發布《關於印發加強農村地區新冠肺炎疫情防控和健康服務工作方案的通知》，指導農村地區在當前形勢下做好疫情防控和衞生健康服務工作，確保明年元旦及農曆新年期間的返鄉人員和農村常住居民及時獲得基本醫療衞生健康服務，根據疫情狀況、病情輕重、緩急程度等匹配相適應的醫藥保障和健康服務資源，突出重點人群管理，有序疏導診療需求，分類分層分級提供服務。

該通知要求，突出重點做好農村地區疫情防控和健康服務工作，加強對「兩節」期間返鄉人員的疫情防控宣傳引導。各地要關注掌握返鄉人員資訊，提示做好健康監測，在返鄉初期規範佩戴口罩，減少與家中老年人尤其是合併基礎疾病者接觸。返鄉人員如出現發燒、乾咳、乏力、咽痛等症狀，可聯繫相關單位，無症狀和輕症感染者採取居家治療不外出，如持續高燒等要及時指導和協助向上級醫院轉診。

通知又要求強化農村地區重點人群服務，加快推進農村人群尤其是老年人新冠疫苗接種，設立老年人綠色通道或安排流動接種車下鄉進村等。根據區域疫情形勢和居民願望，適當控制農村集市、廟會、文藝演出等聚集活動規模和調整頻次。此外，鄉鎮衞生院發燒診室設置原則上應實現全覆蓋，要「應開盡開」，並加強發燒、止咳、解痛類藥品儲備，設立和公布接診電話，落實24小時值班制度。