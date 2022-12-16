專家指感染高峰期因地而異　料明春復常

內地官媒周五（16日）舉行年會生命健康分論壇，邀請學者及國內外公共衞生領域的權威專家等出席，就新冠疫情發表看法。國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年指首輪感染高峰期，不同城市要區別來看。中國工程院院士張伯禮則指「早陽早好」的觀點錯誤，民眾目前需做好個人防護。

梁萬年表示，任何傳染病傳播的規律皆會經歷引入、擴散、上升、高峰及下降5個階段，國內很多城市疫情已進入上升階段，但部分城市仍處擴散階段。對於具體何時達到高峰，他認為需按不同城市來看，防控措施及人群免疫水平等均是影響因素。他又指若要判斷疫情是否達吃緊階段，需考慮重症發生情況、醫療資源擠兌情況等。

針對內地最近逐步放寬防疫措施，國家衞健委高級別專家組成員曾光指出，中央決策是綜合考慮，需找到平衡點並兼顧各方利益，目前整體形勢可控。他與張伯禮亦認為，整體疫情正向好的方向發展，估計待明年1、2月高峰過後，疫情將在春天步入常態。中國工程院院士鍾南山周四（15日）另在一個講座提到，自己的孫女確診後3天便康復，強調感染新冠並不可怕，大部分患者約7天便能康復。