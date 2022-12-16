台美簽艦艇零附件採購合約　金額逾34.1億新台幣

台灣國防部周四（15日）發布最新決標公告，台駐美軍事代表團已與美國在台協會，簽署完成艦艇零附件採購案，採購金額超過34.1億元新台幣（約8.8億港元）。各型艦艇零附件將在未來兩年內交付完畢，以有效維持台灣海軍主戰艦艇的妥善率，達到充分制衡解放軍艦艇持續擾台的戰備成效。

台灣軍方人士周五（16日）表示，解放軍今年頻繁派出艦艇在台海附近出沒，台軍方應變方式採取「你來1艘丶我就出動1艘盯你」方式處理。其中包括基隆級驅逐艦、成功級護衞艦、拉法葉級護衞艦、諾克斯級巡防艦等，都必須視情況隨時待命出動。由於各型主戰艦艇出動次數太頻繁，艦艇各部位的零附件消耗非常快，必須獲得充分的零附件供應，才能有效維持妥善率。

該軍方人士指出，為讓第一線服勤軍艦有能力隨時應對解放軍艦艇的威脅，台軍方已下令調整各項油料補充丶零組件維修程序，軍艦油料必須隨時補充，遇有維修需求時，也採取「即報即修、隨時備便」原則處理，避免因為行政程序耗時費日影響戰備任務。

解放軍軍機自周四上午6時至周五上午6時有13架次軍機和3艘次軍艦，持續在台海周邊活動。台國防部公布的台海周邊空域活動示意圖顯示，其中一架殲11戰機飛入台西南空域，台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應對。