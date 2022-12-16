內地續發寒潮藍色預警　劉家峽水庫減出庫流量

內地中央氣象台周五（16日）早上6時繼續發布寒潮藍色預警，強冷空氣將影響國內大部地區，部分地區降溫逾10℃。受冷空氣影響，黃河內蒙古段封河速度加快，劉家峽水電廠按黃河水利委員會調度要求，將位於甘肅省的劉家峽水庫日均出庫流量減少至每秒460立方米，確保河道流量均衡和安全發電，黃河安全度過凌汛期。

內地北方地區氣溫顯著下降，據水利部門介紹，黃河內蒙古河段上月30日出現今冬首次封凍，之後封河速度較快。截至周三（14日）早上10時，黃河累計封凍長度為531.9公里，封河形勢總體平穩。劉家峽水電廠在凌汛期來臨前已將劉家峽水庫水位降至海拔1,715.75米，達到龍羊峽水庫、劉家峽水庫聯合調度以來凌汛期最低水位，以確保黃河流域防凌安全，為今冬明春黃河上游梯級水庫正常運行創造條件。

中央氣象台預測，受強冷空氣影響，國內國大部分地區周五至周六（17日）出現4至8℃降溫，其中新疆南疆盆地、西北地區東部、華北西部、西南地區東部、江南東部、華南東部等地的部分地區降溫超過10℃。內地近海海域將有8至9級大風，中央氣象台周五早上6時亦發布海上大風黃色預警。國內大部地區氣溫下周日（18日）起開始回升，但在下周二至四（20至22日），將再有一股冷空氣影響華北、東北、黃淮等地。