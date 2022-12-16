內地軍媒促統籌防疫工作　確保隨時能戰

內地軍媒周五（16日）發表評論文章，稱世界百年未有的大變局加速演進，必須統籌好疫情防控和備戰打仗。黨和軍隊面對疫情防控新形勢新任務，如何統籌好疫情防控和備戰打仗，對各級領導幹部的科學防控之智、統籌兼顧之謀、組織實施之能提出了更高要求。

文章指出，優化防疫新十條措施公布後，全軍各部隊結合單位實際和當前疫情形勢，因時因勢優化完善防控措施，進一步提高了疫情防控的科學性、精確性。全軍部隊要進一步增強統籌抓好以練兵備戰為中心各項工作的責任感和緊迫感，邊總結、邊調整、邊提高，精準識變、科學應變、主動求變，做到疫情防控和備戰打仗「兩手抓、兩不誤」。

目前中國安全形勢不穩定性和不確定性增大，軍事鬥爭任務艱巨繁重，文章提出要進一步完善與疫情防控相適應的訓練秩序，科學調控訓練場地、時間和人員，探索教學組訓方式方法，確保訓練質效。文章強調堅決糾正簡單化、一刀切、層層加碼等做法，反對和克服形式主義、官僚主義，最大程度保護官兵身體健康，減少疫情對部隊「四個秩序」的影響，確保部隊全時待戰、隨時能戰。