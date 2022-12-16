疫情影響血庫告急兼缺藥　妨礙危重病患者搶救

內地受新冠疫情影響，多地血液庫存的各种血型十分緊缺，另有大批民眾搶購退燒感冒藥，其中蓮花清瘟膠囊等藥物亦供不應求。內媒周五（16日）報道，團體獻血活動受疫情影響被迫暫停，山東、雲南、江蘇等省份的血液庫存全面告急，已經危及孕產婦、危重病患者的搶救，甚至有醫療機構發起最高級別的紅色預警。

報道指，血庫存量不足，一旦發生產婦大出血、外傷、血液病及急危重症等手術大量用血的病例，隨時可能出現危及患者生命安全的緊急情況。除疫情防控因素，寒潮降溫亦導致街頭獻血人士銳減，而且政府在去年出台政策，要求機構甄別獻血者的新冠病史，進一步減少血源。

深圳市衞健委周三（14日）分享圖片，諷刺蓮花清瘟膠囊沒有成效，不如黃桃罐頭有用，但有關貼文已被刪除。外媒又引述中國紅十字會大病救助項目前高管任瑞紅表示，目前內地民眾只能使用國內藥企生產的無效，甚至是毒副作用明顯的偽劣藥品。

針對藥物配送方面，物流公司菜鳥近日在北京調集1,000名速遞員協助派送，另於周四（15日）從重慶、貴州和四川等多個省市調派大批速遞員到北京，協助配送藥品和生活物資等工作。