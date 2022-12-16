發改委：防疫政策調整　經濟回穩趨勢未改

國家發展改革委周五（16日）就當前經濟社會發展有關情況，回答記者提問。發言人表示當前疫情反彈對經濟恢復穩定造成一定影響和制約，各地區及部門已因應疫情調整政策，落實優化二十條及新十條等措施，以促進市場需求恢復，目前發展質量穩步提升，就業物價基本平穩，經濟回穩向好的趨勢並無改變，接下來將做好穩增長、穩就業、穩物價工作，促進重點領域消費加快恢復發展。

發言人總結今年在擴大有效投資及推進現代物流體系建設兩方面的工作，前者包括積極推動投資政策落地實施、加快推進重點領域項目建設，加強對國家重大工程和地方重點項目的調度、鼓勵引導社會資本健康發展等。後者則是加強規劃引導和系統謀劃、加快重大物流設施網絡建設，推進國家物流樞紐等重大物流基礎設施網絡建設。發言人又強調，將強化重要產業鏈供應鏈安全穩定風險監測預警。

另一方面，記者針對能源價格因國際形勢等導致價格攀升，政府會如何穩定能源價格及讓民眾溫暖過冬上提出疑問。發言人稱，發改委已會同有關部門全力加強統籌協調，推動能源保供穩價，其中煤炭及油氣等生產皆呈增長趨勢，電力供給能力亦持續提升。面對元旦和農曆新年臨近，在保持居民消費品價格穩定方面，發改委將加強監測民生商品市場運行和價格變化、謀劃開展儲備調節，適時投放政府豬肉儲備，並在兩節等重要時段加大投放力度等。