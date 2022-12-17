38隻狗困鐵皮屋滿地排泄物　疑涉非法養殖

台灣桃園市動物保護處日前訪查蘆竹區一處養雞場時，意外發現旁邊有疑似非法狗隻養殖場，到訪後發現內裏飼養了38隻狗，惟衞生情況極差，不少狗隻健康狀況欠佳。目前全部狗隻皆被扣留，並獲得必要照顧，該處將調查釐清是否涉及非法繁殖。

動保處表示，日前在一間鐵皮屋發現博美、西施和瑪爾濟斯等品種的犬隻，滿地皆是狗隻的排泄物，懷疑是非法養殖場，隨即通知警方到場支援查緝。鐵皮屋環境極為惡劣，雖然身處低溫山區但內部卻無完整遮蔽，毫無保暖措施，籠子亦到處四散，部分區域更僅以鐵網圍住。除此之外，狗隻的毛髮相當凌亂，指甲亦過長，部分更患有皮膚病和眼疾等，飼養場的飼主卻未給予妥善治療。獸醫隨後檢查發現，有幾隻已懷孕的母犬有乳頭腫大的情況，顯示已多次懷孕。

養殖場的飼主表示自己養狗30多年，在動保法尚未制定前曾在新北市當繁殖業者，但現已沒有從事該行業。但動保處初步認為若為自己所養的寵物，數量並不合理，會要求飼主說明新出生的幼犬去向，另外亦會向新北市政府了解飼主狀況。動保處強調，若調查發現涉及非法繁殖，最重可罰款300萬元新台幣（約75萬港元）。