美國務院成立中國協調辦公室　管控美中競爭

美國國務院周五（16日）宣布成立中國協調辦公室，以更有效應對中國挑戰及管控美中競爭。報道指，辦公室取代先前東亞局下的中國協調處，規模約有60至70人，由亞太副助卿華自強（RickWaters）帶領。

拜登政府10月中發布任內首份國家安全戰略，把未來10年視為美中競爭關鍵期。為應對這項挑戰，美國國務院周五透過新聞稿宣布成立中國協調辦公室，由國務卿布林肯主持啟動典禮。

美國國務院表示，新辦公室非正式名稱為「中國所」（China House），是布林肯國務院現代化計畫重要一環；成立主旨為確保美國政府能以負責任方式管控美中競爭，推進對開放且具包容性國際體系的願景。

美國國務院又指，中國是美國「最複雜且最具因果關係」的地緣政治挑戰，布林肯致力確保國務院擁有成功執行美國對華政策與戰略所需的人才、工具與資源；而布林肯推動的國務院現代化計畫，就是要讓國務院擁有因應未來10年挑戰並抓住機會所需的資源。

布林肯指，新辦公室將集結國務院內外中國專家，他們將與各區域局處及國際安全、經濟、科技、多邊外交與戰略溝通專家並肩合作，服務整個國務院。

報道指，新辦公室將由亞太副助卿華自強統籌帶領，並向副國務卿舍曼及亞太助卿康達彙報工作，旗下將有3個主要團隊，分別聚焦於傳統雙邊事務、戰略溝通及中國在海外的行動。一位不具名資深國務院官員稱：「中國挑戰的規模、複雜性及利害關係龐大，需要我們以不同的方式思考、合作、組織與行動，無法單靠雙邊溝通來對應。」