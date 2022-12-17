內地昨增2229宗本土新冠　促查借疫生財行為

國家衞健委周六（17日）通報，內地前一日新增2,229宗本土新冠確診病例，其中廣東990宗佔最多。內地官媒周六發布評論文章，要求各地市監部門快查嚴查借疫生財不法行為。內地首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任李侗曾周五（16日）表示，新冠患者連續3天抗原檢測結果為無感染，可認定為不具備傳染性。

官媒評論指，近期有些藥店、醫藥公司趁疫打劫、借疫生財的行為，加重了群眾抗疫負擔，損害群眾利益。文章提出，各地市場監管部門對將非法牟利之手伸向群眾急需藥品的不法行為，應從快從嚴查處，這是維護正常市場秩序、維護抗疫大局的要求；當局亦應通過進一步提高藥品產能和供應水平，暢通物流渠道，滿足居民合理需求，確保人民群眾健康安全。

多地出現感冒、發燒藥物短缺的情況，北京市西城區有社區設立「共享小藥箱」，鄰居可互通有無，無接觸交換藥物或生活物資等。菜鳥驛站北京區負責人周五表示，為保障用戶能按時收貨，即日起在京菜鳥驛站將增加3小時的夜間派送時長，保障居民的藥品和民生物品及時接收。

新冠口服抗病毒藥物帕克斯洛維德（Paxlovid）近日和阿茲夫定開放「線上開方」，引起各界關注。惟有專家表示，這兩種新冠口服藥不能作為感染新冠病毒後的全民用藥，且不主張非高危人群使用。