傳殯儀館單日火化150具遺體　知名記者染疫亡

國家衞健委近日通報的新冠確診數字近期未見新增死亡病例，對上一次報告是在本月3日。惟英媒周五（16日）報道稱，在北京的醫院和殯儀館明顯可見死者增加。英媒引述北京東郊殯儀館一名員工表示，單在周三（14日）有150具遺體火化，比去年冬季一般日子高出好幾倍，當中30至40名死者感染新冠病毒。

該名工作人員又指，目前已經加快火化速度，並會優先處理染疫的死者遺體，盡量在運送到殯儀館後即日火化。殯儀館一帶亦出現靈車和接載死者家屬的車龍，有司機指近日每日運送20至30具遺體，以比往的4至5具多。通州殯儀館數日前開始限制從外地送來的遺體數量，門外貼出告示解釋是設備維修。有員工指，每日都收到新冠死者遺體，近日已延長火化時段到晚上10時。朝陽區兩間收治新冠患者的醫院，據報有遺體停放在病房門外和醫院大堂。

另有外媒報道稱，近日有兩名中國資深新聞工作者因感染新冠變種病毒Omicron，在北京病逝。其中《人民日報》知名前記者楊良化感染新冠，因肺部感染於周四（15日）病逝，終年74歲，內媒亦有報道。另一人是《中國青年報》前副社長兼副總編輯周志春，於本月8日病逝，終年77歲，內媒報道未提及其死因。