內地若今年初放寬防疫　專家料多逾百萬人死

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友周六（17日）估計，內地今個冬季可能出現3波疫情，將構成今個冬季的新冠流行峰，持續約3個月左右，感染率為10%至30%，又指內地重症和危重症的比例已大減至0.18%，死亡率亦逐漸下降。吳尊友強調大部分染疫者可以休息為主，藥物只是輔助，毋須囤積藥物。

吳尊友預料，第一波從12月中旬到1月中旬以城市為主；第二波是1月下旬到2月中旬，由農曆新年前的人員流動造成；第三波是2月下旬到3月中旬，農曆新年後返崗返工。優化防疫新十條措施於本月7日發布，吳尊友分析指，此時間是3年來全球每周報告死亡個案最少的一周，如果提前至今年1月實施，按香港Omicron疫情數字推算，內地會多逾200萬人死亡，按美國推算，亦會有超過103萬人死亡。

另外，美國健康計量評估研究中心（IHME）周五（16日）發布預測報告指出，內地從嚴格的防疫措施中驟然鬆綁，恐致病例數激增，估計明年染疫死亡數將超過100萬人。英媒報道稱，報告估計內地疫情將於明年4月1日左右達到高峰，屆時死亡人數將達32.2萬人，約三分之一人口已染疫。