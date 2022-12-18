英下議院報告提大陸威脅　支持台海維持現狀

英國國會下議院外交委員會周日（18日）發布政策建議報告，其中提到中國大陸正在不同層面上對英國構成重要威脅。報告強調英國僅「認知」而非接受大陸的一中政策，並支持維持台海現狀。

英國在去年3月發布整合性政策評估，是冷戰結束後該國最全面的外交與國防政策檢討報告。由於政府正檢討更新該文件，下議院外交委員會針對明年2至3月將更新的整合性政策評估提出建言。當中提到，大陸對國際帶來挑戰的壓力與日俱增、姿態也更咄咄逼人，尤其在發展中國家和島嶼國家的刻意介入；大陸亦明確表達吞併台灣野心，進一步加劇台海衝突風險。

外委會的建議報告特別指出，整合性政策評估強調英國要發展與印太區域的關係，而台灣攸關英國在該區域利益的核心，該政策評估卻未提及台灣。報告強調，英國政府未能清楚表達其立場只是「認知到」（acknowledgment）大陸的「一中政策」但未曾接受（acceptance），而英國支持台灣的政策立場就是「不應以武力改變現狀」。

台灣外交部周日表示，台英關係密切友好，英國一貫支持台灣有意義參與國際組織，關切及支持台海維持和平穩定，並呼籲以和平方式解決兩岸分歧。台方又指，作為印太地區負責任的成員，將持續與英國等理念相近國家及夥伴，攜手強化全球民主陣營的韌性，推進多元領域的合作交流，共同維護印太地區的和平、穩定、繁榮及永續發展。