打擊利用世界盃進行賭博　海口警方本月拘37人

海南省海口市龍華區警方近日打擊賭博違法犯罪活動，開展針對利用世界盃賽事進行賭博的專項打擊行動，僅在今月已查處涉賭案件18宗，共抓獲37人。

龍華公安分局犯罪偵查大隊早前根據線索進行分析研判，查明了一個涉世界盃賭波團夥的組織架構及代理人等情況，分別於本月7日、9日在海口市瓊山區芋小區以及東方市八所鎮玉章村抓獲涉嫌開設賭場的馮某、趙某等7名疑犯，並依法予以刑事拘留，相關案件正在進一步偵辦中。同月8日，龍華公安分局海墾派出所民警在濱濂北一里三巷某公寓，抓獲利用手機登錄「足彩網」開設賭場進行網絡賭球的疑犯王某，同樣依法對其予以刑事拘留。

警方公開的其他案件包括，本月12日，長堤海岸派出所通過前期排查，在華信路抓獲於世界盃期間通過組織網上平台投注，以「抽水」形式組織外圍賭球活動的疑犯吳某。警方其後已對吳某予以刑事拘留。另於本月13日，城西派出所根據工作中掌握的線索，在海口市龍華區椰海大道高坡村牛車路一鐵皮廠房內，抓獲25人涉嫌利用骰子押單、雙的方式進行賭博，現場繳獲賭資8萬多元人民幣（約9萬港元）。該案疑犯已被依法查處。