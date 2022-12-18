台今年檢肅1087非法槍械　較去年少逾一成

台灣警方近年嚴打槍械犯罪，警政署表示今年已執行了3波「同步肅槍」專案，共查緝219支各式非法槍械和22處改造槍械場所。警方表示，近年槍枝查獲數從2018年的2,000餘支，降到去年不到1,300支，呈逐年遞減趨勢，顯示已有效遏止非法槍械的流動和產生。

警政署表示，2020年開始推動的槍炮彈藥刀械管制條例修法，擴大了模擬槍的管制範疇，從源頭防堵槍枝改造，將非制式槍枝主要改造來源「操作槍」納入管制。為堵截模擬槍和低動能槍枝零件被改造成槍枝主要組成零件，警政署亦修訂模擬槍許可和管理辦法，從加強境內管理及強化邊境管制兩方面着手，一方面規範模擬槍關鍵零件烙碼和槍管設置嵌入物防止改造，另一方面加強產銷流程管理，訂定低動能槍枝輸入審查規定，防止特殊易於改造槍枝進口。

警政署表示，今年由1月至12月11日檢肅1,087支各式槍械，較去年同期減少10.46%。槍擊案發生的頻率亦較去年同期下降，由去年同期的99宗下降至79宗，顯示修法效益及各警察機關積極查緝的成效顯著。