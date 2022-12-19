TikTok疑在台成立分公司　業者遭查辦

台灣行政院專案小組於本月9日發現有業者疑為大陸短片平台抖音國際版TikTok在當地違法從事業務活動，陸委會周日（18日）晚表示，有關部門已積極主動查處，並移由司法機關偵辦中。

陸委會在新聞稿中表示，台媒報道有台灣業者疑為北京字節跳動公司之台灣分公司，為TikTok在台從事業務活動，涉及違反《兩岸條例》。行政院政務委員羅秉成在本月9日針對該短片平台危害資訊及通訊安全，邀集相關主管機關召開專案會議。陸委會強調，近年大陸運用TikTok等短片對其他國家進行認知滲透，且有為北京蒐集用戶個資之高度風險，引起各國重視並採取相關反制措施。

台媒早前報道，涉事的昇洋國際生技有限公司於2018年3月成立，在今年11月核准變更登記為「字節跳動台灣股份有限公司」，地址登記在台中市東區十甲路，代表人姓名是陳嘉慶，資本額1,200萬元新台幣。該公司於本月15日在網站刊登廣告招聘主播，內容提到公司「與字節跳動旗下抖音、TikTok等社交平台達成『戰略合作』」。根據經濟部資料，該公司營業項目包括食品、國貿、管理顧問業、演藝活動、廣告服務、人力派遣業等，也包括電子資訊供應服務業、資料處理服務業。