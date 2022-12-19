內地昨增1918宗本土新冠及2死　重慶員工染疫可上班

國家衞健委周一（19日）公布，內地前一日新增1,918宗本土新冠確診病例，新症最多3個地區依次為廣東省846宗、北京市314宗和重慶市198宗。同日新增2宗本土死亡病例，患者均在北京。重慶市周日（18日）宣布，為落實國務院聯防聯控機制關於進一步優化防疫措施，全市黨政機關和企事業單位染疫幹部和員工，如無症狀或屬輕症可照常上班。

重慶市新冠疫情防控指揮部綜合辦公室周日發通知稱，從當日起，全市各級黨政機關、企事業單位不再查驗核酸檢測證明，所有醫療機構除新入院患者及陪護人員需查驗核酸檢測結果外，其他人不再查驗。通知又倡導市民非必要不做核酸或查驗核酸證明，染疫者如無症狀不採樣、不用藥。

國家傳染病醫學中心主任張文宏周日出席廣東公共衞生論壇時稱，疫情正從大流行過渡到季節性、地方性流行。他指出，內地優化完善疫情防控措施，將逐步走出疫情。雖然目前疫情峰值很高，但是趨於可控。他又指，將來由於有廣泛的免疫接種加上自然感染，兩者形成的混合免疫屏障，對於防控新冠變種病毒Omicron有極強作用。