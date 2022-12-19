麥田現高樓惹違建疑雲　地方單位立案查處

河南省商丘市虞城縣一處麥田近日被發現「長」出一幢10層高的樓房，畫面十分突兀。事件傳出後虞城縣委、縣政府責成縣國土、規劃、住建等單位負責人到場調查，縣政府新聞辦公室周日（18日）發通報稱，涉事樓房處於全面停工狀態。

據虞城縣芒種橋鄉爆料村民提供的影片顯示，該幢建於麥田中央的樓房外圍用綠色布遮擋着，看起來尚未完工。有知情人士稱，該處建築屬於芒種橋濱和景苑項目，名為回遷安置房，實則搞商品房開發，並未取得城鄉規劃許可證和其他手續，屬違規建設。內媒曾聯絡芒種橋鄉鄉黨委書記高相彬，對方表示該樓盤確實存在，但對於開發商資訊、樓盤佔地面積，以及是否有相關批覆手續卻避而不談。

丘虞城縣委宣傳部微信號「虞城發布」周日發消息稱，經調查，網傳建於麥田裏的樓房，位於芒種橋鄉芒種橋村317省道北側，佔地面積403平方米，屬集體建設用地，符合芒種橋鄉土地利用總體規劃並已納入芒種橋鄉國土空間規劃，建設手續不完備。該樓建有兩個單元共40伙，均為90至110平方米的小戶型，沒有對外出售。目前虞城縣國土、規劃、住建等單位已依法立案查處，另責成芒種橋鄉嚴格履行屬地監管責任，嚴肅處理相關責任人，嚴禁此類問題再次發生。