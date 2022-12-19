廣州疫情料下月上旬達峰　食店生意慘淡

廣東省廣州市的疫情仍然嚴峻，但當地已放寬防疫並解除封控。但近日有網紅到當地一個商場視察，發現平時熱鬧的食肆在解封後卻水靜河飛，生意慘淡，形容是前所未有的餐飲業嚴峻寒冬。廣州衞健委周一（19日）預計，當地疫情將於下月上旬達峰，實施發熱門診和重症救治床位倍增計劃應對。

有網紅在一個周五的中午時分，到坐落於繁華商業區的天河正佳廣場，發現駕車進入地下停車場不用排隊，罕見地空出很多泊車位。在商場內的人流也很少，據她描述，以往有很多人排隊的食店沒甚麼客人。其從事餐飲的朋友透露，若不開店每月虧損6萬元（人民幣，下同，約6.7萬港元）租金，但開門做生意連同雜費更蝕近20萬元（約22萬港元），商場內可見有食店決定暫停營業。

在周一舉行的廣州市醫藥物資供應新聞發布會上，市衞健委副主任張屹表示，本月以來廣州發熱門診就診量持續走高，近一周在高位平台徘徊。就診患者中，以18至59歲青壯年為主，佔86%；60歲及以上人群佔8.2%，18歲以下人群佔5.8%。當地實施發熱門診倍增計劃，診間由本來的475個增至1,048個，重症救治床位也可由455張增至1,385張，同時推動互聯網醫院線上開診，做好醫務人員和藥品物資調配，並強化重點人群和農村地區醫療服務。