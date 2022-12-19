台街頭騙案　3印度疑犯算命為名詐取財物

台灣台北市近日頻傳有外籍人士在街頭隨機向民眾以讀心詐術騙取財物。該市南港派出所日前接獲市民報案稱，在南港展覽館外有外籍人士利用算命或詐術預言騙財。警員到場查獲涉嫌實施詐騙的3名印度人，已移送地檢署偵辦。

台灣台北市警南港分局周一（19日）表示，南港派出所接獲市民報案稱遭詐騙後，在南港展覽館一館門外發現一名形迹可疑之的外籍男子，經盤查該得知其為印度籍，並持參展證件，聲稱來台觀光看展覽。警員發現其皮夾內有數張不同宗教照片、價目表、黃色空白字卡等，疑為詐騙工具，當進一步盤問時，現場突然有一名林姓被害人向警方報稱，該名印度男子以類似讀心術的詐騙手法，向其索取3,000元新台幣（約770港元）。警方當場將該名印度人帶走調查。

當警方正翻查展覽館附近閉路電視畫面以釐清案情時，再發現另外2名印度人士以相同手法向一名市民強索金錢和食物並持有相同詐騙工具。經調查後，警方上述印度人士涉嫌向市民搭訕，利用算命或詐術精準預言，糾纏市民索取金錢。全案經調查後，警方依詐欺、強制等罪將3名印度疑犯移送士林地檢署偵辦。

駐台記者宋江誠報道