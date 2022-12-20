35年前拐賣女童作人妻　人販子拒認罪

家住陝西省渭南市的郭麗（化名）35年前上學途中，遭人拐走並賣到山東省菏澤市，被迫與當地男子李某某生活並誕下一孩。今年3月，當年涉嫌拐賣郭麗的趙某某被刑拘，同年7月被提起公訴，案件周一（19日）上午9時在菏澤市牡丹區人民法院一審開庭，趙某某在庭上翻供，拒絕認罪。法院於庭審結束後宣布休庭，將擇期宣判。

據郭麗講述，1987年年僅13歲的她正讀中一，某日上學途中被一對問路男女拐賣到菏澤胡集鄉（現胡集鎮）。被拐約兩年後獲救回家的她，重新結婚並育有一子一女，本以為可以開啟新生活。惟李某某持續對她騷擾，導致郭的丈夫不滿，終於在1997年與她離婚。2020年8月，郭麗從菏澤的兒子處獲悉，李某某遇車禍身亡。今年3月，她決心追究當年人販子趙某某的責任。此次一審，郭麗還提出80萬元人民幣（約90萬港元）的刑事附帶民事訴訟賠償。

案件起訴內容指，被告趙某某於1987年農曆新年後某日，夥同妻子楊某某在陝西省華縣（現華州區）哄騙上學途中的郭麗，讓其喝下有安眠成分的汽水後，乘機將其帶回胡集鄉，將她賣給當地尹集村李某某為妻。郭麗周一表示，趙某某在庭上表示從沒去過胡集鄉，也沒去過華縣，更不認識郭，沒有拐賣她。郭麗指趙某某在庭上冷漠囂張的態度，氣得她說不出話來，只一直在低聲地哭。