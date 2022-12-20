內地昨增2656宗本土新冠5病亡　多地限購退燒藥

國家衞健委周二（20日）公布，內地前一日新增2,656宗本土新冠確診病例；再多5宗死亡病例，全部在北京。周一（20日）新增病例最多地區為廣東省1,075宗，其次為北京市456宗，重慶市、江西省、福建省、湖南省以及上海市新症亦逾百宗。

針對近日感冒、退燒藥嚴重短缺的問題，多地周一宣布實施退燒藥拆盒零售措施。廣東省珠海市表示，該市市場監管局決定自周二起，在市內約500多間零售藥房持續供應退熱類藥品作拆零銷售要求，市民在指定藥店買藥，需登記身份信息。每人於7天內限購布洛芬等退燒藥其中一種不超過6粒、兒童退燒藥不超過1瓶。除珠海外，北京和江蘇省南京市同樣實施退熱類藥品拆零銷售安排。

內地復星醫藥周一晚發公告稱，其控股子公司復星實業（香港）有限公司收到《藥品/製品註冊證明書》。公司合作引進的mRNA新冠疫苗（即復必泰疫苗），以及復必泰二價疫苗均獲正式註冊為香港藥品/製品，意味着內地居民未來到香港自費接種復必泰疫苗。