內地要求推進邊境陸路口岸重開　守住外防輸入

內地海關總署周二（20日）發布消息指，海關總署黨委書記、署長俞建華周一（19日）主持召開黨委會議。會上提出圍繞更好統籌疫情防控和經濟社會發展，要優化調整口岸疫情防控措施，積極推進邊境陸路口岸有序復開，大力協調保障各類口岸通關順暢，守住外防輸入防線的同時便利國際經貿往來。

會上另指出，要推動外貿穩規模、優結構，建設貿易強國，促進擴大優勢產品出口，多措並舉支持企業搶訂單、拓市場，提高競爭力和附加值，繼續發揮出口對經濟的支撐作用。此外，要完善常態化監管措施，優化口岸營商環境，加大助企紓困力度。圍繞更好統籌供給側結構性改革和擴大內需，要加大市場准入力度，擴大先進技術、重要設備等進口，服務國內保供穩價，促進消費升級。

圍繞更好統籌經濟政策和其他政策，要加強海關各類政策措施的協調聯動、效果評估，保持與宏觀政策取向一致，有效防範風險，維護國門安全。圍繞更好統籌國內循環和國際循環，要深化自貿試驗區海關監管制度創新和複製推廣，大力推進海南自由貿易港壓力測試，大力推進綜合保稅區高質量發展，積極推動「一帶一路」沿線海關合作高質量發展。