歐洲議會國貿委員會訪台　冀推進台歐投資協議

歐洲議會國貿委員會代表團訪問台灣，周一（19日）與台行政院長蘇貞昌會晤，蘇警告中國大陸愈強大愈要控制世界，並慣於透過經濟力量干擾他國，呼籲民主國家互助合作。台總統蔡英文周二（20日）亦接見代表團，期盼加速推動台灣與歐盟雙邊投資協議進程；歐方則表明反對以武力改變兩岸現狀。

歐洲議會國貿委員會代表團由國貿委員會副主席阿西馬科波爾（Anna-Michelle Asimakopoulou）率領，成員包括跨國籍、跨黨團的歐洲議會議員瓦爾博恩（Jörgen Warborn）、布倫特（Kathleen Van Brempt）、韋德雷納（Marie-Pierre Vedrenne）、卡爾斯博（Karin Karlsbro）、霍格凡（Michiel Hoogeveen）及比蒂科費（Reinhard Bütikofer）。今次是該委員會首次派遣官方代表團訪台。

蔡英文表示，面對全球威權主義持續擴張，台灣有能力及意願與國際民主陣線夥伴加強合作，希望進一步深化夥伴關係，加強經貿交流、供應鏈安全，並加速推動台歐雙邊投資協議進程，讓雙方企業有信心擴大投資，為人民創造更多福祉。阿西馬科波爾則讚賞台灣謹慎且負責任地面對大陸日益升高的威脅及挑釁，認為兩岸現狀不應被單方面改變，反對以武力或威脅使用武力改變現狀，更反對任何經濟脅迫行為。