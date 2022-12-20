台軍增加志願兵訓練時數　明年元旦起實施

台灣因應現代化戰爭需求，國防部周二（20日）宣布，志願役官兵入伍訓練從明年1月1日起，由原來5周、230小時，試行調整為8周、380小時。

國防部當日上午舉行國防法務官考試說明記者會，訓練參謀次長室軍事訓練處長劉慎謨少將表示，入伍訓練課程區分一般課程、體能戰技、兵器教練、戰鬥教練共4大類，新增合理冒險、戰場抗壓、健康管理、運動科學概論、戰傷救護、求生訓練、戰術行軍及宿營訓練等項目。射擊部分，從原本臥姿86發，調整為立、跪、臥3種姿勢及行進間射擊共160發。部隊訓練部分，依照任務需求及部隊屬性，增加中高級專長、新式武器、裝備操作等，藉由完整駐地專長訓練、兵科基地、聯合演訓、作戰計劃演練等，加強官兵執行戰訓任務作戰能力。

行政院長蘇貞昌周日（18日）提到，義務役期延長已在最後整理階段。國防部發言人孫立方周二在記者會被問有關安排會否於年底公布時表示，役期延長涉及範圍很廣，除國際戰略情勢、地區安全考量、戰力需求等，也包括役男教育及經濟權益、家庭生計照顧等，因此正緊鑼密鼓做最後統整協調，確定後會立刻說明。