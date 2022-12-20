衞健委強調先保障就醫用藥　擴容重症救治資源

國務院聯防聯控機制周二（20日）舉行新聞發布會，國家衞健委新聞發言人米鋒表示，當前疫情防控工作當務之急，仍是保障好群眾就醫用藥。會上指出，要多平台擴大醫療服務供給，增加相關藥品供應，迅速分流輕症患者，擴容重症救治資源，同時重點強化農村地區疫情防控和健康服務工作。

對於有說法指新冠變種病毒Omicron感染病例以無症狀較多，接種疫苗不如抗體，因此認為與其打針倒不如感染。中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶表示，雖然目前流行的Omicron致病性有所減弱，但感染後還是存在重症和死亡的風險，所以沒接種疫苗的市民還是建議去接種，沒完成加強免疫還是要盡快完成加強接種。會上又指出，內地多地已發現BQ.1和XBB分支，其傳播優勢會逐漸增加，主要表現為傳播力和免疫逃逸能力增加，但其致病力和Omicron其他系列變異株沒明顯區別。

會上有記者問到，患者是否有必要用新冠特效藥。北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴指出，對小部分有肺炎表現的患者，尤其是有基礎病和沒有打疫苗的老年人，內地第九版診療方案推薦了幾種抗病毒藥物，早期使用都可能減少重症發生，縮短病程、縮短病毒排毒的時間。而上述抗病毒藥物都要在醫療機構由醫生的指導下使用，不能在家裏隨便使用。