女童染疫5天後猝死　母籲「不要被新冠騙了」

內地疫情不止，持續有新冠患者死亡的消息傳出。廣西壯族自治區賀州市一名小學4年級女童日前感染新冠病毒，其後突發高燒，並出現抽搐、翻白眼等驚厥症狀，至上周六（17日）不治身亡。其母在女兒班級的群組留下令人心痛的訊息，呼籲其他家長「不要被新冠騙了」。

內媒周一（19日）報道，女童徐某萱於上周二（13日）狀態不好，老師當日致電家長告知情況，徐母便前往學校接女兒，帶她去做核酸檢測，結果顯示為弱陽性，以為是輕微感染，看醫生拿藥後回家隔離。惟小萱上周三（14日）開始發燒，體溫高達攝氏39.5度，吃了退燒藥降下來，到上周四（15日）其身體跟平常一樣，沒甚麼太大區別。然而到上周五（16日），小萱開始全身痠痛，徐母給她吃布洛芬止痛藥，她上周六早上突意識不清、翻白眼，緊急送醫搶救仍告不治。

徐母表示，從女兒染疫到離世只有短短5天，留言稱：「我在這裏告訴大家不要相信說新冠不嚴重，我已經失去一個女兒了，我希望你們能重視新冠不要被騙了，受着我現在的痛。」賀州衞健委一名工作人員周一回應證實，小萱核酸檢測顯示染疫，突發高熱驚厥，但指她沒有到醫院就診，因未解剖，目前無法確認死亡原因，可能涉及併發症。